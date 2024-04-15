Алла Пугачова до свого 75-річчя випустила нову пісню

Співачка Алла Пугачова, проти якої в росії почали процедуру визнання «іноагентом», 15 квітня відзначає своє 75-річчя. Напередодні ювілею вона випустила нову пісню «Я плачу».

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Слова і музику написав співак Леонід Агутін. Як пише, The Voice Mag, композиція була написана ще п'ять років тому. Алла Борисівна планувала виконати її на концерті до 50-річчю Агутіна, але не змогла через хворобу.

Також концертна директорка артистки Олена Чупракова повідомила, що в день народження співачки вийде ще один трек.

А продюсер Сергій Дворцов анонсував повернення Алли Пугачової на велику сцену. За його словами, артистка планує дати перший сольний концерт в Ізраїлі, а потім проїде з гастрольним туром по всій Європі.

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Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення в Україну Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми поїхала з росії. Вона не робила гучних заяв, проте підтримає категоричну позицію Галкіна та реагує на події в Україні, ракетні атаки словами підтримки.

Також вона поставила на місце росіян, які накинулися на неї через теракт в «Крокусі».

Фото: instagram.com/alla_orfey

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