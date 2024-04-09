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Україна

Дрони ГУР атакували авіаційний навчальний центр у Воронезькій області (відео)

10:56 9 квітня 2024
Вибух

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, де раніше підтверджували атаки БПЛА відразу на три російські авіабази, в ніч проти 9 квітня організували атаку на Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області.

Як пише «РБК-Україна» із посиланням на джерела, є значні пошкодження головного виробничого цеху.

«Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталі розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, вражені основні виробничі потужності підприємства», — заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі " Радіо «Свобода».

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Тим часом ASTRA пише, що у Борисоглібську знаходиться навчальний авіаційний центр із підготовки льотчиків. Джерела в екстрених службах регіону повідомляли про атаку двох БПЛА. Стверджується, що обидва вибухнули і пошкодили фасад будівлі та вікна. При цьому місцевий губернатор заявляв про збиття одного безпілотника, а міноборони росії — двох.

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Тим часом місцеві жителі писали, що дрони поцілили у центр. Перший дрон — у фасад будівлі на рівні четвертого поверху, пізніше туди потрапив і другий безпілотник.

На кадрах, викладених у мережу, помітно потужний вибух.

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Нагадаємо, що в березні жителі Бтурлінівки Воронезької області чули потужні вибухи та стрілянину — дрони атакували військовий аеродром, розташований за 4 км від міста.

Фото — скріншот

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