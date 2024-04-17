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Спорт

Помер легендарний чемпіон світу з футболу (фото, відео)

9:50 17 квітня 2024
Бернд Хельценбайн

Пішов із життя легендарний футболіст збірної Німеччини (ФРН), чемпіон світу 1974 року Бернд Хельценбайн, повідомляє Bild. Йому було 78 років, останні роки колишній голеадор боровся із серйозною хворобою — він страждав на тяжку форму деменції. Раніше не стало легенди світового футболу Франца Беккенбауера.

Більшість своєї яскравої кар'єри нападник провів у франкфуртському «Айнтрахті», досі залишаючись зі 160 м'ячами найкращим бомбардиром клубу в бундеслізі. Разом із командою він виграв Кубок УЄФА та тричі Кубок Німеччини.

До речі, Хельценбайн грав в обох поєдинках проти київського «Динамо» у 1/8 фіналу Кубка кубків-1974/1975, коли команда Валерія Лобановського двічі обіграла німців (3:2 та 2:1) та у підсумку здобула трофей.

У футболці збірної ФРН Хельценбайн провів 40 поєдинків та забив 5 м'ячів, ставши чемпіоном світу 1974 року та віцечемпіоном Європи-1976. Саме він за рахунку 0:1 заробив пенальті у фінальному матчі ЧС-1974 проти Нідерландів, що дозволило німцям переламати перебіг зустрічі. А у вирішальному матчі чемпіонату Європи 1976 року Бернд вразив ворота Чехословаччини, але його команда все ж таки поступилася суперникам у серії післяматчевих пенальті.

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Наприкінці кар'єри нападник ще пограв за американські клуби, а, повісивши бутси на цвях, з 1988 по 2022 рік працював на різних посадах у рідному «Айнтрахті», у тому числі був спортивним директором та віцепрезидентом клубу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов із життя автор переможного голу у фіналі чемпіонату світу Андреас Бреме.

Фото ФК «Айнтрахт»

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