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Тепер — бабуся: у «мами Вєрки Сердючки» Інни Білоконь народилася онука

11:01 17 квітня 2024
Мама Вєрки Сердючки

Ще минулого тижня сценічна «мама Вєрки Сердючки», актриса Інна Білоконь, показувала фото разом із вагітною донькою Яною, а ось тепер стало відомо, що вона стала бабусею.

«Наша „мама“ стала бабусею!!! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND вітає Інну Білокінь та її родину з народженням онучки!» — такий допис з'явився на сторінці Вєрки Сердючки у соцмережах.

Шанувальники вітали бабусю, мати та «тітку» з новонародженою: «Вітаю бабусю, а заодно й „тітку“… Хай у дитни все буде добре», «Це щастя! Вітаємо маму, доньку та онучку! Нехай усі будуть здорові!», «Вітання, хай росте здоровою в мирній країні…»

Приєдналися до привітань й зірки шоубізу — Дзідзьо, Соня Плакидюк, Меловін…

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Нагадаємо, що донька Інни Білоконь вийшла заміж восени минулого року — артистка показувала весільні фото у соцмережі.

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Фото із соцмереж

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