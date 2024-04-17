Над військовою базою у Румунії зафіксували безпілотники: що про це відомо

У Румунії військовослужбовці 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічана помітили декілька невідомих дронів. У заяві для Europa Liberă Romania генерал Костянтин Спону сказав, що безпілотники були електронно заглушені, оскільки вони ризикували заважати польотам літаків військової бази, і що такі випадки трапляються часто.

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Безпілотники, які були помічені електронними, оптичними і візуальними засобами, були невеликими, швидше за все комерційного типу, літали на низьких швидкостях і на невеликій висоті, повідомило джерело.

«Відповідно до процедур, було вжито всіх заходів для забезпечення безпеки повітряного простору, а органи управління цивільним повітряним рухом були оперативно поінформовані про ситуацію, що склалася. Також неодноразово застосовувалися засоби радіоелектронної боротьби, а радіолокаційний і візуальний контакт з останніми двома системами був втрачений близько 00.30», — заявили у ВПС Румунії.

Командування 57-ї авіабази передало справу до Військової прокуратури для застосування заходів, передбачених румунським законодавством у таких ситуаціях. У військовій частині також призначена комісія з розслідування події на чолі з начальником штабу.

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Відповідно до законодавства Румунії, польоти повітряних суден у національному повітряному просторі, в тому числі безпілотні польоти, можуть бути дозволені тільки тим підрозділом, який здійснює управління повітряним рухом у даному районі.

Недотримання цих правил є правопорушенням і карається штрафом у розмірі від 5 000 до 9 000 леїв.

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Раніше повідомлялося, що саме у Румунії створений спеціальний навчальний центр для підготовки українських пілотів, які літатимуть на F-16.

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