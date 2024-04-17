Маскувалися під біженців з України: про роботу російських шпигунів розповіла розвідка Румунії

Російські шпигуни намагалися отримати інформацію про оборону Румунії, допомогу Україні, маневри й союзницькі війська, повідомляють ЗМІ, посилаючись на звіт Вищої ради національної оборони (CSAT). Шпигуни, як стверджується, проникли в країну серед біженців з України.

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Документ показує, що серед цілей ворожих служб на румунській території, крім проникнення в установи, пов'язані з обороною та безпекою, було шпигунство за об'єктами критичної інфраструктури й підрив довіри до армії та союзників за допомогою дезінформації та пропаганди.

У доповіді також зазначається, що в результаті агресивних дій росії в країнах регіону збільшився ризик військових інцидентів, кібератак російського походження, проникнення шпигунів в країну серед біженців, експорту організованої злочинності з України або нападів на військовий транспорт або виробничі об'єкти. Також зросла загроза гібридних дій з боку росії.

«Хоча ризик звичайного нападу залишається мінімальним, не можна недооцінювати вплив комп'ютерних, психологічних, кібернетичних і пропагандистських операцій, вплив через політико-економічні, соціально-культурні та релігійні інструменти, а також гібридні дії росії», — повідомляє портал.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що над військовою базою у Румунії зафіксували розвідувальні безпілотники.

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