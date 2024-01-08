Шпигунські безпілотники над ФРН: полігони, де навчаються українські військові, відкриті для російських спецслужб

Над військовими полігонами Бундесверу регулярно з'являються безпілотники. Політики розкритикували ці прогалини в безпеці і закликали до швидкого посилення захисту від безпілотників, пише Tagesspiegel. Нагадаємо, що Бундесвер провів навчання другої групи українських військовослужбовців на зенітно-ракетному комплексі Patriot (перший такий ЗРК Німеччина передала Україні ще у квітні 2023 року).

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Депутат Бундестагу з питань оборони від СвДП Маркус Фабер говорив про «величезне відставання» в питаннях шпигунства за допомогою безпілотників.

«Це чітко організовано і чітко вказує на росію», — сказав він.

Безпілотники регулярно помічають над військовим полігоном Кліц у Бранденбурзі, де українці тренуються на танках «Леопард-1».

Іноді над певною територією одночасно літають кілька безпілотників. Однак немає жодних доказів того, що ними керували агенти російських спецслужб, як підозрюють ті, хто знайомий з цими інцидентами, пише видання.

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Федеральне міністерство оборони не коментує «будь-які інциденти, пов'язані з безпекою», як заявив його речник кілька місяців тому.

У 2022 році на військовому полігоні Вільдфлекен у Баварії вже повідомлялося про неодноразові прольоти безпілотників. Тоді генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер застеріг від таких «розвідувальних польотів», а в 2023 році була створена оперативна група з питань безпілотників.

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За інформацією Tagesspiegel, у Саксонії-Ангальт все ж таки відбувся попередній арешт. Поблизу Альтенграбова, де на базі Бундесверу також перебували українські офіцери, військова поліція вистежила чоловіка, який у листопаді літав на безпілотнику в цій місцевості. Державне управління кримінальної поліції провело розслідування, і незабаром з'ясувалося, що він був режисером, який працював над документальним телевізійним фільмом «Втрачені місця», а не шпигуном.

Як повідомлялося майже рік тому, німецькі спецслужби підозрюють, що за польотами безпілотників стоять російські спецслужби.

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«Ми спостерігаємо так багато безпілотників, що було б небезпечно, якби лише невеликий відсоток з них був шпигунським, — сказав представник служби безпеки. — Іноді ми відкриті для російських служб, принаймні з повітря».

Представник СвДП Фабер продовжує вимагати: «Нашій армії потрібні сучасні глушилки». Йдеться про глушилки, які можуть перешкоджати сигналам безпілотників і змушувати їх приземлятися. Експерт з питань оборони від СДПН Андреас Шварц сказав Bild am Sonntag, що Бундесверу потрібно більше швидкості. Він додав: «Неприйнятно, коли генеральний інспектор розуміє, що існує величезна проблема з безпілотниками, але потім протягом року нічого не відбувається».

Наразі Бундесвер здебільшого використовує для захисту від безпілотників ефекторні постановники перешкод HP-47. Проте необхідно закупити нові пристрої.

Глушилки — це мобільні пристрої для переривання радіосигналів безпілотника: якщо безпілотник помічений, солдат наводить на нього глушилку, яку можна носити на плечі. Замість боєприпасів глушилка «вистрілює» сигналами перешкод. Залежно від моделі дрона, літальний апарат можна змусити летіти до точки старту, приземлитися або розбитися. Основна мета — заблокувати бортову камеру дрона.

Бундесвер використовує майже 1500 об'єктів нерухомості в Німеччині, в тому числі військові полігони, казарми, адміністративні будівлі і районні офіси. Згідно з правилами повітряного руху, дрони не можуть літати над об'єктами Бундесверу; мінімальна відстань до них має становити 100 метрів. Це також стосується маневрів Бундесверу.

Міністр оборони Борис Пісторіус (СДПН) нещодавно говорив про необхідність для Німеччини стати більше готовою до війни. Незважаючи на санкції проти кремлівського уряду, вважається, що російські шпигуни активно діють в Німеччині. На додаток до своєї класичної шпигунської діяльності, москва також намагається впливати на формування громадської думки і політичного дискурсу в Німеччині, писало минулого літа Управління внутрішніх справ Берлінського сенату.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Японія виділила 37 млн доларів на дуже важливе озброєння, яке допоможе Україні захиститись від російських дронів.

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