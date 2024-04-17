У березні лише одружився: на війні загинув 26-річний герой з Хмельниччини

Війна продовжує свої страшні жнива. Весняне сонце не тішить сьогодні, а осушує скорботні сльози. Адже прощатися так боляче, коли знаєш, що це востаннє… У Славуті поховали бійця Артура Терпелюка, який віддав життя за свободу та незалежність України, йдеться у повідомленні Славутської міської ради. Захиснику навіки 26 років.

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«Артур після шкільних років, у 2019 році був призваний на строкову службу, яку проходив у Черкаській області, де зарекомендував себе як дисциплінований та відповідальний солдат. Після служби працював різноробочим. Не любив сидіти без діла, тому брався за будь-яку роботу. У березні 2023 року був мобілізований до Збройних Сил України. Службу проходив у військовій частині А7403 на посаді водія стрілецької роти».

У березні 2024 року воїн одружився. Мріяв про довге, щасливе сімейне життя поруч із коханою дружиною, народження та виховання дітей. Але не судилося…

«28 березня 2024 року солдат Терпелюк Артур загинув смертю героя у результаті штурмових дій поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. У нашого героя залишилися батько, дружина, син, сестра та бабуся. Наш воїн за життя був щирим, відданим, надійним. Люблячий і коханий чоловік. Вірний друг та найкращий син. Турботливий тато. Він був людиною слова і завжди оточував своїх близьких підтримкою і теплом. Прагнув здобути перемогу. Був відданий своїй справі. Любив життя і понад усе прагнув справедливості».

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Поховали Артура на «Новому кладовищі» з усіма військовими почестями.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель 19-річного військового медика з Харківщини.

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