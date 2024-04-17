Памела Андерсон, яка вважає, що диктатор путін отримав від неї кайф, зніметься в ремейку фільму «Голий пістолет». Вона зіграє одну з головних ролей разом з Ліамом Нісоном. Режисером ремейку кінокомпанії Paramount, який поки що не має назви, стане Аківа Шаффер, пише t-online.

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Згідно з повідомленням, деталі сюжету тримаються в суворій таємниці. Однак Ліам Нісон, очевидно, зіграє Френка Дребіна, незграбного поліцейського, якого в оригіналі зіграв Леслі Нільсен. Памелу Андерсон можна буде побачити в ролі його коханки, у схожій «сексуальній і дурнуватій» ролі, яку зіграла Прісцилла Преслі у фільмі 1988 року «Голий пістолет». Фільм Джеррі Цукера був знятий за мотивами телесеріалу «Голий пістолет». За ним послідували фільми «Голий пістолет 2 ½» та «Голий пістолет 33 1/3». Як кажуть, Paramount планує випустити ремейк у прокат у липні 2025 року.

Ремейк знаменує собою кінематографічне повернення Памели Андерсон. Колишня модель «Playboy» стала всесвітньо відомою завдяки серіалу «Рятувальники Малібу». Андерсон знімалася в ньому з 1992 по 1997 рік.

Раніше повідомлялося, що 56-річна Памела Андерсон у Парижі позувала без макіяжу.

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