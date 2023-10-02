Памела Андерсон позувала без макіяжу у Парижі

Всесвітньо відомі знаменитості побували Тижні моди в Парижі. Одна з них — Памела Андерсон, яка вважає, що путін отримав від неї кайф. На кілька показів вона прийшла без макіяжу. Актриса завжди була відома своїм зазвичай помітним, інтенсивним макіяжем на публічних виступах. Тепер, схоже, вона з ним розпрощалася. 56-річна зірка відвідала показ мод The Row, у четвер — показ дизайнера Ізабель Марант, а в п'ятницю — показ Вікторії Бекхем.

Образ Памели Андерсон особливо привертав увагу під час її появи на показі Марант. На ній була жовта сукня-міді з рюшами, босоніжки нюдового відтінку, сумка в тон і золоті прикраси на лівій руці. Волосся спадало на плечі. Не було жодних слідів хайлайтера, консилера, олівця для брів, рум'ян чи інших засобів для макіяжу. Найбільше, що можна було припустити, — це непомітне нанесення туші. Тож Памела Андерсон з'явилася на сцені в природному вигляді і дозволила світові побачити свої веснянки на носі, щоках і лобі.

На вечірці у Вікторії Бекхем вона виглядала так само природно, але не обійшлася без макіяжу. Її веснянки були менш помітними, ніж у четвер. На губах був блиск, а вії здавалися більш нафарбованими. Рум'яна також помітні на її щоках. Тим не менш, Памела Андерсон змінила свій стиль за останні місяці. У квітні, наприклад, вона прийшла на захід у Нью-Йорку з бездоганним макіяжем. Однак в Instagram вона все частіше показує себе без макіяжу. Цього року вона написала на фото: «Після певного віку без макіяжу ти просто виглядаєш молодшою і свіжішою».

Роль рятувальниці в популярному серіалі «Рятувальники Малібу» зробила Памелу Андерсон знаменитою. Її бурхливі стосунки з рокером Томмі Лі не сходили з перших шпальт газет у дев'яностих. У серпні Андерсон розповіла журналу «Elle», що її часто недооцінювали: «Коли люди не хотіли бачити в тобі розумну людину, тому що у тебе була певна зовнішність. Сподіваюся, ми це вже пройшли». Але вона також користувалася цим: «Я завжди думала, що це весело, коли ти не маєш жодних очікувань, які потрібно виправдати, тому що тоді ти можеш просто здивувати людей».

Раніше повідомлялося, що Памела Андерсон подала на розлучення через рік після весілля — це був її шостий шлюб.

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