«Допоможіть моїй мамі»: знаменита олімпійська чемпіонка бореться за життя

Уславлена американська гімнастка, 55-річна олімпійська чемпіонка Мері Лу Реттон бореться за життя у лікарні, повідомляє aol.com. Раніше не стало легенди гімнастики Альбіни Дерюгіної.

«Моя чудова мама Мері Лу страждає на дуже рідкісну форму пневмонії і бореться за своє життя, — написала в соцмережі дочка спортсменки Маккенна. — Вона не може дихати самостійно і перебуває у відділенні інтенсивної терапії вже понад тиждень. З поваги до неї та її приватного життя я не розкриватиму всіх подробиць. Однак я повідомлю, що її не застраховано».

Повідомляється, що шанувальники знаменитої спортсменки відгукнулися на лихо і за добу замість необхідних на лікування 50 тисяч доларів зібрали 110 тисяч.

Зазначимо, що Мері Лу Реттон на Іграх-1984 у Лос-Анджелесі здобула одну золоту, дві срібні та дві бронзові нагороди, ставши першою в історії США абсолютною олімпійською чемпіонкою зі спортивної гімнастики.

Популярність триразової чемпіонки країни була настільки високою, що вона була радницею зі спорту президента США Рональда Рейгана, зіграла невеликі ролі у фільмах «Нова різдвяна казка» та «Голий пістолет 33⅓: Останній випад», а також брала участь у кількох рекламних проєктах, представляючи спортивний одяг та продукти харчування. Крім того, Мері, яку у 1997 році включили до Міжнародної зали слави гімнастики, коментувала змагання гімнастів на телебаченні.

З президентом США Рональдом Рейганом

На Іграх у Лос-Анджелесі Мері Лу Реттон здобула п'ять медалей

Знаменита спортсменка, яка у 2018 році розлучилася з чоловіком, виховує чотирьох доньок.

Доньки уславленої гімнастки

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у сім'ї чемпіона Європи зі спортивної гімнастики трапилося горе: його маленький син помер уві сні.

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