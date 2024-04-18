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Суспільство та люди

В Києві попрощалися з письменником Дмитром Капрановим

12:37 18 квітня 2024
Капранов

В четвер, 18 квітня, в Києві пройшла церемонія відспівування письменника Дмитра Капранова. У Михайлівському Золотоверхому соборі з письменником, публіцистом та громадським діячем попрощалися близькі та шанувальники.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Серед присутніх в соборі були експрезидент Петро Порошенко, письменник Василь Шкляр, народний артист України Євген Ніщук, історик Оксана Космина та багато військових.

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Поховають Дмитра Капранова на Байковому кладовищі у цей же день.

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Нагадаємо, Дмитро Капранов помер 16 квітня у віці 57 років. Сумну звістку про його смерть повідомив його брат Віталій. Друг письменника, Сашко Лірник, поділився, що Капранову стало погано напередодні вранці. Пізніше стало відомо, що причиною смерті, ймовірно, стали проблеми з серцем.

Раніше у Михайлівському Золотоверхому соборі відспівали військового та поета Максима Кривцова.

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