«Що не день, то якісь пригоди»: на концерті Анастасії Приходько сталася надзвичайна подія

Під час концерту Анастасії Приходько, яка нещодавно потрапила в ДТП в Черкаській області, сталася надзвичайна подія. Виступ артистки в Чигирині не обійшовся без пригод. Просто під час концерту вибухнув прожектор. Про це співачка повідомила в інстаграмі.

ВІДЕО ДНЯ

Приходько каже, що дуже злякалася, проте це не завадило їй продовжити виступ. Анастасія подякувала глядачам за підтримку.

«У мене під час концерту вибухнув прожектор… Що не день, то якісь пригоди. Треба до церкви! Дякую, Чигирине, за підтримку!» — написала Анастасія.

Вона також поділилася, що під час гастролей відчуває тривожність, особливо під час звуків сирени повітряної небезпеки, які їй останнім часом довелося чути досить часто.

РЕКЛАМА

«У Черкасах так багато тривог. Я коли вдома, то не так хвилююсь. Коли я десь у незнайомому місті, то просто лячно», — зізналась виконавиця.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно під час концерту Анастасії Приходько в Трускавці сталася трагедія. Раптово помер концертний директор артистки. Пізніше Приходько розкрила деталі трагедії.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

РЕКЛАМА

185

Читайте нас у Facebook