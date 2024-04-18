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«Що не день, то якісь пригоди»: на концерті Анастасії Приходько сталася надзвичайна подія

14:29 18 квітня 2024
Анастасія Приходько

Під час концерту Анастасії Приходько, яка нещодавно потрапила в ДТП в Черкаській області, сталася надзвичайна подія. Виступ артистки в Чигирині не обійшовся без пригод. Просто під час концерту вибухнув прожектор. Про це співачка повідомила в інстаграмі.

Приходько каже, що дуже злякалася, проте це не завадило їй продовжити виступ. Анастасія подякувала глядачам за підтримку.
«У мене під час концерту вибухнув прожектор… Що не день, то якісь пригоди. Треба до церкви! Дякую, Чигирине, за підтримку!» — написала Анастасія.

Вона також поділилася, що під час гастролей відчуває тривожність, особливо під час звуків сирени повітряної небезпеки, які їй останнім часом довелося чути досить часто.

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«У Черкасах так багато тривог. Я коли вдома, то не так хвилююсь. Коли я десь у незнайомому місті, то просто лячно», — зізналась виконавиця.

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Нагадаємо, нещодавно під час концерту Анастасії Приходько в Трускавці сталася трагедія. Раптово помер концертний директор артистки. Пізніше Приходько розкрила деталі трагедії.

Фото: instagram.com/prykhodko_official

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