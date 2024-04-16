Анастасія Приходько потрапила в ДТП: що з нею

Співачка Анастасія Приходько, яка відмовилася від дієт, потрапила в ДТП. Аварія сталася в Черкаській області, дорогою в Чорнобай, куди артистка пізно ввечері прямувала на концерт.

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«Їхала артистка на концерт до Чорнобая… А потрапила в ДТП», — розповіла в інстаграмі Анастасія.

Вона не стала розкривати деталі, як все сталося, проте зазначила, що її автомобіль було пошкоджено, довелося викликати евакуатор.

Також Приходько показала на відео стан дороги, яка була покрита ямами, ніби після обстрілу. Очевидно, якість покриття і стало причиною аварії. Сама артистка не постраждала, лише пережила стрес.

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Раніше, «ФАКТИ» повідомляли про те, що на концерті Анастасії Приходько в Трускавці раптово помер її концертний директор. Співачка розкрила деталі трагедії.

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Фото: instagram.com/prykhodko_official

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