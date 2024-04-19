Українець Трубін з «Бенфікою» програв серію пенальті кривдникам «Шахтаря»: відеоогляди матчів Ліги Європи

У четвер, 18 квітня, у Бергамо, Римі, Марселі та Лондоні були зіграні чвертьфінальні матчі-відповіді Ліги Європи, з якої на стадії 1/8 фіналу вилетів донецький «Шахтар». Зокрема, воротар збірної України Анатолій Трубін разом з «Бенфікою» вибув з турніру, програвши серію післяматчевих пенальті кривднику гірників «Марселю», а «Ліверпуль» припинив виступи в єврокубках, попри перемогу у Бергамо.

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Ліга Європи. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

«Аталанта» (Італія) — «Ліверпуль» (Англія) — 0:1 (Салах, 7, з пенальті). Перший матч — 3:0.

«Рома» (Італія) — «Мілан» (Італія) — 2:1 (Манчіні, 12, Дібала, 22 — Габбія, 85). На 31-й хвилині вилучено Челіка («Рома»). Перший матч — 1:0.

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«Марсель» (Франція) — «Бенфіка» (Португалія) — 1:0 (Мумбанья, 79). По пенальті — 4:2. Перший матч — 1:2.

«Вест Хем» (Англія) — «Байєр» (Німеччина) — 1:1 (Антоніо, 13 — Фрімпонг, 89). Перший матч — 0:2.

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Таким чином, півфінальні пари Ліги Європи сформували: «Марсель» — «Аталанта» та «Рома» — «Байєр». Матчі відбудуться 2 та 9 травня.

У четвер, 18 квітня, також відбулися чвертьфінальні поєдинки у відповідь Ліги конференцій: «Фенербахче» (Туреччина) — «Олімпіакос» (Греція) — 1:0 (Кахведжі, 11; на 120+3-й хвилині у греків вилучений Нтої; по пенальті — 2:3; перший матч — 2:3), «Фіорентина» (Італія) — «Вікторія» (Чехія) — 2:0 у додатковий час (Гонсалес, 92, Бірагі, 108; на 67-й хвилині у чехів вилучено Каду; 0:0), «Лілль» (Франція) — «Астон Вілла» (Англія) — 2:1 (Язіджі, 15, Андре, 68 — Кеш, 87; по пенальті — 3:4; 1:2), ПАОК (Греція) — «Брюгге» (Бельгія) — 0:2 (Хутгла, 33, 45; 0:1).

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У півфіналах 2 та 9 травня зіграють: «Астон Вілла» — «Олімпіакос» та «Фіорентина» — «Брюгге».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Лунін відбив два удари в серії післяматчевих пенальті з «Манчестер Сіті» і вивів «Реал» у півфінал Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Бенфіка»

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