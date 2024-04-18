Незворушний Лунін виграв для «Реала» серію пенальті у битві з командою Гвардіоли: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 17 квітня, після матчів у Манчестері та Мюнхені стали відомі всі півфіналісти Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті». Напередодні було сформовано пару «Боруссія» Д. — «ПСЖ», якій складе компанію дует «Баварія» — «Реал».

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Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Реал» (Іспанія) — 1:1 (де Брюйне, 76 — Родріго, 12). По пенальті — 3:4.

Перший матч — 3:3.

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У дуелі у відповідь на арені «Етіхад» зійшлися тріумфатори двох останніх розіграшів Ліги чемпіонів. Один мав залишитися ні з чим. Перший результативний крок зробила команда Карло Анчелотті, ворота якої захищав Андрій Лунін. Дебютна серйозна вилазка «Реала» в тили суперника закінчилася голом Родріго (20-м для бразильця в ЛЧ!) — 0:1.

Понад годину ігрового часу підопічні Хосепа Гвардіоли марно намагалися пробити голкіпера збірної України — завдали 21 удару, подали 13 кутових. І лише на 76-й хвилині, коли де Брюйне після помилки оборони «Реала» «вистрілив» зблизька, шансів у Луніна врятувати гостей просто не було — 1:1.

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У результаті двох матчів по 90 із лишком хвилин для визначення півфіналіста не вистачило (4:4). Але гру ТАКИХ команд можна було дивитися й дивитися. Пів години овертайму — як бонус для вболівальників. За 30 хвилин змучені футболісти забити не зуміли.

Все вирішувала серія пенальті, героєм якої став Андрій Лунін. Голкіпер збірної України взяв удари Бернарду Сілви та Ковачевича, тоді як його візаві Едерсон зумів перешкодити забити лише Модричу. «Лотерея» за «Реалом» — 4:3. Ліга чемпіонів матиме нового переможця.

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«Баварія» (Німеччина) — «Арсенал» (Англія) — 1:0 (Кімміх, 63).

Перший матч — 2:2.

Після домашньої нічиєї «каноніри» з Олександром Зінченком у запасі протрималися в Мюнхені майже півтора тайму, але все ж таки точний удар Кімміха залишив їх без півфіналу.

Таким чином, у півфіналах Ліги чемпіонів зіграють «Боруссія» — «ПСЖ» та «Баварія» — «Реал» (матчі намічені на 30 квітня та 1 травня, а також на 7 і 8 травня).

Як відомо, вихід до ½ фіналу Ліги чемпіонів гарантував кожному клубу ще 12,5 млн євро призових від УЄФА. Фінал турніру цього сезону прийме 1 червня знаменита лондонська арена «Уемблі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що діти зірки «Баварії» та збірної Англії Харрі Кейна потрапили в автомобільну аварію.

Фото ФК «Манчестер Сіті»

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