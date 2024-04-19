У ЗСУ підтвердили знищення стратегічного бомбардувальника росіян силами ППО

У Повітряних Силах ЗСУ підтвердили, що вперше з початку широкомасштабного вторгнення був збитий ворожий літак стратегічної авіації.

«Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 — носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети», — повідомляють в командуванні ПС.

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«Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу „Кинджал“, вперше збили „Циркон“. Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95», — зазначив речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі «Радіо Свобода».

Існує версія, що по ворожому літаку поцілили із зенітного ракетного комплексу С-200. РозЗМІ повідомляють, що двох льотчиків врятували, один загинув і ще одного шукають.

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Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА, застосувавши 22 ракети та 14 ударних безпілотників:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань — рф.);

14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. — рф.);

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (із Криму);

6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу противника залучено зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Нагадаємо, що вночі під масованою ворожою атакою перебувала Дніпропетровщина. Так, у Дніпрі є влучання у житлову забудову та жертви, також є загиблі в області. Ворог цілеспрямовано атакував й залізничну інфраструктуру, через що тимчасово не працює вокзал в обласному центрі.

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Фото — скріншот



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