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Спорт

Ексфутболіст «Динамо» вдруге став батьком (фото)

10:45 19 квітня 2024
Денис Антюх

Колишній футболіст «Динамо» Денис Антюх, який напередодні програв у складі «Зорі» у матчі УПЛ «Шахтареві», вдруге став батьком, повідомляє пресслужба луганського клубу.

Дружина 26-річного футболіста Аліна народила сина. Вага хлопчика — 3860 грамів, зріст — 56 сантиметрів.

«У складі „чорно-білих“ поповнення! Вітаємо родину Дениса Антюха з народженням синочка! Бажаємо миру, здоров'я дитині та терпіння батькам!» — привітали хавбека у «Зорі».

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Денис з дружиною Аліною

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України назвав свого третього сина на честь загиблого на війні тестя.

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Фото ФК «Динамо», Instagram

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