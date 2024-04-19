Розлучений Сергій Танчинець відреагував на чутки про романи

Лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, якому приписують роман з його піарницею, відреагував на чутки про нові стосунки. Артист зазначив, не має наміру коментувати особисте життя. І просить прихильників не ставити йому запитань про це, а зосередитись на особистому — собі та дітях.

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«Це моє життя. Мені нецікаво запитувати у когось, яке у них життя, як вони розлучилися чи не розлучилися. Мені здається, що окрім мене в цій історії ніхто не має перебувати. Я розумію, що у людей є цікавість, але я попросив би залишити її при собі й займатися своїми діточками», — сказав Танчинець у програмі «Ранок у великому місті».

Наразі колишня дружина з дітьми — донькою та сином мешкають в Японії, куди поїхали після початку повномасштабного вторгнення. Сергій підтримує стосунки з дітьми та підтримує їх фінансово, оплачує їм базові потреби та подорожі. Артист зізнається, що на себе витрачає приблизно 40 тисяч гривень на місяць.

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«Мені майже нічого не треба. Одяг носиться довго, їм я мало, автомобіль заправляється, але їжджу мало, тому що постійно в дорозі. На себе мені здається, я витрачаю порівняно небагато. У мене є діточки, які залежать від мого фінансування. Я оплачую їхнє життя. Витрачаю на їхні подорожі… Зараз настане літо. Буду, звісно, туди витрачати кошти. Тому що все, що мені треба, у мене є», — поділився Сергій у програмі «Тур зірками».

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Нагадаємо, про розлучення з Ганною Танчинець оголосив у вересні 2023 року. Він запевнив, що вони зберегли дружні стосунки.

Також «ФАКТИ» писали про те, що співачка MamaRika та Сергій Середа розповіли про кризу в стосунках.

Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

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