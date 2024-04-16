Красуня знає свою справу: лідер гурту «Без Обмежень» відповів на підозри у романі з піарницею

Лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, якому не вдалося заспівати дуетом з Наталкою Могилевською, восени минулого року розлучився з дружиною після 15 років подружнього життя.

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Тоді ж у мережі почали поширюватися чутки, що у нього роман з піарницею Юлією. Та що саме це буцімто і стало причиною розлучення.

Співак довго не коментував чутки, а днями вирішив «відповісти», запостивши в Instagram фотографію з дівчиною.

На фото Сергій ніжно тримає красуню за талію і цілує в шию. А вона, своєю чергою, усміхається і теж обіймає музиканта.

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Шанувальники співака відразу «все зрозуміли», особливо коли під одним з коментарів «Та, заради кого я покинув дружину і дітей…» Сергій залишив усміхнений смайлик.

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Втім, схоже, фанати були готові до такого розвитку подій і сприйняли новину в цілому спокійно і по-доброму, побажавши двом дорослим людям щастя у нових стосунках.

Нагадаємо, після 15 років шлюбу розлучився з дружиною й український спортсмен, а нині народний депутат Василь Вірастюк. Новою обраницею стала набагато молодша шанувальниця, яка народила йому четвертого сина.

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