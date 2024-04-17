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MamaRika поскаржилася на ревнощі чоловіка

14:12 17 квітня 2024
MamaRika та Сергій Середа

Співачка MamaRika, яка вразила відвертими фото, поскаржилася на ревнощі чоловіка — Сергія Середи. За її словами, це додає проблем в їхні стосунки, які зараз проходять кризовий період. Сварки виникають в тому числі через ревнощі, чого раніше не було.
MamaRika вважає, що вони виникають через те, що вона почала приділяти собі більше уваги.

«У нього є ревнощі. Ще це додає масла до вогню. Я трішечки змінила прошивку, я зараз вперше за два з половиною роки згадала, хто я є. У мене відновилася сексуальна енергія. Останні пів року я собою активно займаюся. Десь є якісь ревнощі: «А що ти? Де ти? А чого ти?». Якогось простору особистого хочеться, а у нас зараз ще й в цьому проблеми. Я десь можу зависнути, а він: «А де ти?», — зізналась співачка на подкасті «Чат дівчат».

Вона також розповіла, що раніше в їхній родині взагалі не було ревнощів, бо вони довіряли одне одному.

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«Тепер, коли я знову відновила себе, я знов віднайшла себе і даю собі можливість бути тою Настею, якою я була до дитини, він забув, що я такою можу бути», — каже співачка.

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Нещодавно співачка зробила пластичну операцію на грудях та прибрала зайвий жир з живота.

Нагадаємо, MamaRika та Сергій Середа зізнались, що їхній шлюб перебуває на межі розриву. Попри все, вони живуть разом та намагаються зберегти стосунки.

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Фото: instagram.com/mamarika_official

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