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Час відкривати завісу: alyona alyona та Jerry Heil показали нові образи для «Євробачення»

13:07 19 квітня 2024
alyona alyona та Jerry Heil

Співачки alyona alyona та Jerry Heil, які представляють Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», розповіли про свою підготовку. Вони вже взяли участь в заходах у Мадриді та Амстердамі, де представили свою пісню «Teresa & Maria».
alyona alyona та Jerry Heil розповіли, що наразі працюють над номером та образами, проте не поспішають розкривати деталі. Лише показали кілька нових костюмів.

«Час привідкривати завісу. Відповідь на питання, чи поміняли ми номер, наразі така. Чекайте більше деталей згодом: з ким ми працюємо над номером, що в ньому буде, як ми виглядатимемо!», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, «Євробачення» відбудеться 7−11 травня в Мальме (Швеція). Україна виступить у першому півфіналі під номером 5. Наразі за прогнозами букмекерів alyona alyona та Jerry Heil посідають четверте місце. Проте їхня пісня «Teresa & Maria» стала однією з найпопулярніших серед єврофанів. Вона набрала понад 4,4 мільйони переглядів на офіційному You-Tube-каналі пісенного конкурсу та посідає друге місце за популярністю.

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Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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