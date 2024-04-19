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Окупанти вдарили по Білопіллю на Сумщині: лікарі рятують поранених

13:52 19 квітня 2024
Білопілля

Вранці ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровщині, де одним з влучань був пошкоджений багатоквартирний дім у Дніпрі, загинули люди. А вдень 19 квітня обстріляв центр Білопілля, що на Сумщині.

Як повідомляє «Суспільне», обстріл стався приблизно о 12:20 із самохідної артилерійської установки.

«Було чотири „прильоти“ у центрі міста. Є поранені люди, молоді люди. Зараз за їхнє життя борються медики. Зараз відомо про трьох людей, невідомо, що там ще. Важкі, всі дуже важкі. Пошкоджені також магазини та будівлі», — розповів голова Білопільської громади Юрій Зарко.

Вночі, за даними обласної ОВА, росіяни здійснили обстріл з артилерії Краснопільської громади — зафіксовано один вибух.

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Нагадаємо, що є жертви у Синельниковому, що на Дніпропетровщині. Зокрема, загинуло двоє дітей, одного маленького хлопчика вдалося врятувати медикам.

Фото з відкритих джерел

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