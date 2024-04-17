В Україну йде похолодання. Воно більше стосуватиметься західних областей, північних та значної частини центру. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

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«Завтра, 18-го квітня там протягом дня очікується +6+12 градусів. А ось на сході триватиме літо, +24+29 градусів. Також тепло буде в Дніпрі та Кропивницькому з районами, звичайно також на півдні, вдень +19+22, місцями до +24 градусів, хіба що на Одещині свіжіше, +17+19 градусів. Дощі через діяльність циклону та атмосферних фронтів пройдуть у четвер практично повсюди, ще й з сильним вітром, у Карпатах йтиме сніг. На сході опади хіба місцями, а на півдні будуть сонячні прояснення. Там, де тепліше — прогримлять грози. У Києві 18-го квітня знову холодяка і дощі, ще й поривчастий, до сильного, вітер. Максимальна температура повітря коливатиметься завтра близько +7 градусів. Надалі денна температура повітря в Україні буде підвищуватиметься, а на сході вирівняється від +24+28 градусів до +14+19 градусів. А тепер уважно! У ніч на суботу у більшості областей України, окрім південної частини, очікуються заморозки!» — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний синоптик Володимир Деркач стверджував, що на початку другої декади квітня погода зіпсується на кілька днів, пройдуть дощі, а третя декада продовжить перехід до більш високих температур. Хоча на початку десятиденки опади знову зіпсують загальну картину.

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