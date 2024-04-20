Померлого Артема Франкова викликали повісткою до ТЦК (фото)

В Оболонському районному міста Києва територіальному центрі комплектування дійшли до абсурду. У рамках мобілізації до Збройних сил України тамтешні співробітники наказали з'явитися у військомат для звірки даних та проходження медогляду колишньому головному редактору тижневика «Футбол» Артему Франкову, який… помер від інсульту 31 жовтня минулого року. Фото повістки опублікував Telegram-канал Artем Frankov official.

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«Немає такого абсурду, який не міг пролізти в наше життя і поступово виявитися чимось природнім», — підписали фотографію з повісткою адміністратори каналу.

Нагадаємо, що майбутній головний редактор «Футболу» Артем Франков, який очолював популярне видання у 1997—2022 роках (після повномасштабного вторгнення росії він продовжив займатися журналом, який виходив в електронному форматі під назвою «Футбол-війна»), народився та виріс у Харкові. Він закінчив радіофізичний факультет Харківського державного університету та Харківську військову інженерну радіотехнічну академію ППО імені Говорова.

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Після переїзду в столицю батько чотирьох дітей Артем Франков деякий час працював заступником головного редактора «Телетижня», а потім все життя присвятив «Футболу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мінспорту внесло Мудрика та Довбика до списку «ухілянтів».

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