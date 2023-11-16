Мудрик і Довбик несподівано стали ухилянтами: Мінспорту внесло футболістів до списку «втікачів»

Міністерство молоді та спорту України вкотре «здивувало» Мережу, опублікувавши список спортсменів, які не повернулись із-за кордону на Батьківщину в обумовлений строк, ставши «ухилянтами».

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Загалом у списку знаходяться імена 304 громадян України, включаючи гравців національної збірної України Михайла Мудрика, Артема Довбика, Анатолія Трубіна та Іллю Забарного.

Список не може не визивати подив, оскільки, за інформацією Sport.ua, гравці збірної перейшли з українських клубів у закордонні під час повномасштабної війни. Зокрема, Довбик виступає за іспанську «Жирону», його контракт розрахований до 30 червня 2028 року.

Мудрик і Забарний грають за клуби АПЛ: «Челсі» та «Борнмут» відповідно. У Мудрика контракт до літа 2031 року, у Забарного — до літа 2028 року.

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Трубін захищає ворота португальської «Бенфіки». У футболіста угода діє до літа 2028 року.

Крім того, всі перелічені футболісти нині перебувають в таборі національної збірної України у польському місті Ґданськ, зазначає «Український футбол».

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Крім них у списку значаться такі футбольні прізвища, як Артем Громов (АЕК, Кіпр), Владислав Кулач («Зіря», Азербайджан), Сергій Булець («Заглембе», Польща). Зазначимо, що у переліку порушників присутні також шахісти Олександр Арещенко, Павло Ельянов, Юрій Криворучко.

Також вказано колишнього гравця донецького «Шахтаря» Олександра Роспутька, який не повернувся в Україну після матчу в Бельгії й утік до росії, а також Віталія Циганкова, батька футболіста Віктора Циганкова.

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Зазначимо, що за підсумками жовтневих поєдинків відбору на Євро-2024 національна збірна України, укомплектована начебто «ухилянтами», піднялася на другу сходинку у групі С, маючи 13 очок після семи матчів.

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