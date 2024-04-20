РНБО заборонила доступ військовослужбовцям до гральних закладів і онлайн-казино

Рада національної безпеки і оборони запровадила обмеження на азартні онлайн-ігри. В рішенні, датованому 20 квітня, і введеному в дію указом президента Зеленського, містяться доручення Уряду в місячний термін:

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розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу;

заборонити реєстрацію організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет кількох акаунтів для одного гравця, а також визначити максимальний час безперервної участі в азартній грі в мережі Інтернет на добу та на місяць для одного акаунта;

зобов'язати організаторів азартних ігор в мережі Інтернет встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу (дня, тижня, місяця) з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;

впровадити Державну систему онлайн-моніторингу онлайн-ігор.

Окремо Головнокомандувачеві ЗСУ та військовому керівництву доручено запровадити на період дії правового режиму воєнного стану заборону військовослужбовцям доступу до гральних закладів та/або участі в азартних іграх у мережі Інтернет.

Своєю чергою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, має прийняти рішення про блокування нелегальних вебсайтів, на яких надається доступ до азартних ігор, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Відзначимо, що напередодні в столиці попрощалися з бійцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павлом Петриченком, який був автором петиції про обмеження онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

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