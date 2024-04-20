Потужна дзеркальна дата 20.04.2024: як сьогодні загадати бажання, щоб воно обов’язково збулося (три способи)

Передостання субота місяця, 20 квітня, не тільки дозволить вирішити безліч проблем та послухати нові пісні Kalush, «Дітей Фрістайла», Віталія Лобача, Гелі Зозулі та Ірини Федишин.



Сьогоднішній день — дзеркальна дата, яка складається з повторюваних цифр — це вважається особливо потужним енергетично і дозволяє загадувати бажання та не хвилюватися за їхнє втілення, пише «Апостроф» з посиланням на Time And Date, провідний у світі веб-сайту за часом та часовим поясом.

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За даними сайту, на квітень припадає найбільша кількість дзеркальних дат у 2024 році. Зокрема, дзеркальними будуть усі дати з 21.04.2024 по 29.04.2024 (23.04.2024, 24.04.2024, 25.04.2024 тощо).

Як загадати бажання у дзеркальну дату, щоб справдилося

Спосіб № 1

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Погляньте на небо та висловіть свої бажання. Якщо ви прагнете досягти кращих результатів, запишіть свої побажання на аркуші паперу.

Засвітіть свічку та пропустіть папір над полум'ям, але не запалюйте його.

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Сфокусуйтеся на своєму бажанні, потім збережіть аркуш у сумочці, шухляді столу або в таємному місці.

Працюйте над візуалізацією своїх бажань та повторюйте позитивні афірмації. Можна сфокусуватися на своїх бажаннях та візуалізувати його в умі.

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Засвітіть свічку, сконцентруйте увагу на її полум'ї та загадайте найпотаємніше бажання.

Дзеркальні дати вважаються сприятливим часом для важливих зустрічей та ділових переговорів.

Будуйте плани: цей день підходить для планування майбутніх подій та досягнення цілей.

Загадуйте бажання на гроші та щастя: у потужну дзеркальну дату можна загадувати бажання пов'язані з фінансами.

Спосіб № 2

Можна взяти невелике дзеркальце та написати на ньому помадою або косметичним олівцем цифри 04.04. Потім слід подивитися крізь ці цифри свій відбиток і тихо, але чітко вимовити своє бажання. Важливо, щоб бажання було ясно сформульоване і не мало частини «не».

Дзеркальце із цифрами слід зберігати під подушкою протягом трьох днів, після чого цифри слід стерти.

Спосіб № 3

На аркуші паперу можна написати своє бажання, потім у кожному кутку аркуша поставити цифру 4. Після цього папір слід вчетверо скласти і спалити, промовляючи слова: «Винеси послання, принеси бажання». Вважається, що загадане бажання скоро здійсниться.

Сподіваємося, це допоможе здійснитися вашим бажанням, навіть якщо ви не належите до найщасливіших і найуспішніших знаків Зодіака.

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