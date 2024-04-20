Земля бетоном: на Запоріжжі ліквідовано відомого російського воєнкора

На війні в Україні знайшов свою смерть так «воєнкор» російського пропагандистського видання «Ізвестія» Семен Єрьомін, про що його колеги повідомили 19 квітня.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо, що він став жертвою FPV-дрона ЗСУ, найімовірніше на Запорізькому напрямку.

Останній репортаж «Z-військкора» вийшов 18 квітня.

Єрьомін працював «військкором» з 2017 року, а під час «сво» заробив від влади орден «За заслуги перед Батьківщиною ІІ ступеня», поширюючи російську пропаганду з тимчасово окупованих територій.

РЕКЛАМА

Нагадаємо також, що влітку минулого року на тій же території Запорізької області під обстріл ЗСУ потрапила ціла група російських пропагандистів, один з них загинув.

Фото t. me/izvestia/

РЕКЛАМА

579

Читайте нас у Facebook