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Нічний обстріл України: в Повітряних силах назвали кількість знищених ракет та дронів ворога

9:25 20 квітня 2024
Мобільна вогнева група

В ніч на 20 квітня російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами «іскандер-М», двома зенітними керованими ракетами с-300/с-400 з бєлгородської області, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 із акваторії Чорного моря.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«ППО знищила дві ракети Х-59/Х-69. Також на південному напрямку знищено три розвідувальні БпЛА — два „Орлан-10“ та один „Суперкам“», — написав він.

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Своєю чергою, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли про втрати ворога у наземних битвах.

Так, станом на ранок 20 квітня 2024 року ЗСУ знищили/серйозно поранили 458 580 російських військових, в т. ч. за минулу добу — 750.

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Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, за добу вдалося знищити:

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  • танків — 8 одиниць (всього з початку повномасштабного вторгнення — 7213);
  • бойових броньованих машин — 21 (13873);
  • артилерійських систем — 20 (11678);
  • засобів ППО — 1 (763);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 30 (9341);
  • крилатих ракет — 13 (2109);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 46 (15717);
  • засобів спеціальної техніки — 3 (1918).

Зазначимо, що вночі ворог піддав масованим обстрілам Запорізьку область, в обласній військовій адміністрації оцінили перші наслідки.

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