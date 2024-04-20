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Кабмін ухвалив важливе рішення по тарифах на газ: чого чекати українцям

18:15 20 квітня 2024
газ

В Україні зараз діє режим ПСО (походить від слів «public service obligations» — «покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів або скорочено — PSO), завдяки якому споживачі сплачують за газ за фіксованою ціною.

І якби Кабмін не продовжив їх дію, споживачам довелося б платити за блакитне паливо більше. На щастя, цього не сталося — тарифи на блакитне паливо для побутових споживачів поки що будуть збережені на нинішньому рівні, хоча й не надовго. Відповідне рішення було ухвалено Кабміном. Про це заявив засновник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«Кабмін продовжив до 31 серпня дію положення про ПСО на газовому ринку, що завершувалися 15 квітня, розширюючи перелік формування ресурсу природного газу НАК „Нафтогаз“ підприємствам теплокомуненерго, побутовим споживачам та операторам ГРС ще й на виробників електричної енергії», — повідомив Попенко.

Зокрема, для побутових споживачів це означає, що найближчими місяцями тариф на газ залишається незмінним. Але поки що немає інформації, що буде після 1 вересня, коли дія ПСО завершиться.

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«До першого вересня вартість газу не піднімуть», — констатував експерт.

Раніше Олег Попенко заявляв, що зростання тарифу на газ у 2024 році можливе ближче до опалювального сезону. Проте інші експерти неодноразово заявляли, що ситуація з газом в Україні набагато краща, ніж з електроенергією, і уряд не має планів підвищувати тарифи ще й на блакитне паливо.

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Варто пам'ятати, що окремо потрібно сплачувати за «блакитне» паливо і за його доставку. Щодо останнього платежу у мережі наразі поширюються фейкові повідомлення.

У газопостачальній компанії розповіли, які дані наразі відображено у платіжках.

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