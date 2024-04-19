Для кількох категорій українців скасували плату за доставку газу: чому це неправда

Більшість споживачів газу найближчим часом сплачуватимуть за газ, як і раніше, за старими тарифами.

Варто пам'ятати, що окремо потрібно сплачувати за «блакитне» паливо і за його доставку. Щодо останнього платежу у мережі наразі поширюються фейкові повідомлення — щодо скасування платні за транспортування певним категоріям населення. Про це повідомляє «Газправда».

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Так, аферисти створили відеофейк, стилізований під відомий український телеканал, в якому розповідають ніби то про «відміну плати за транспортування» для окремих категорій громадян — пенсіонерів, людей з інвалідністю, сімей військових, багатодітних і навіть безробітних, посилаючись на відповідний закон.

Споживачам пропонують «оформити відмову» від оплати за доставку газу, залишивши заявку «на спеціально створеному сайті» за посиланням в Телеграмі.

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Експетри зазначають, що про фейковість цього відео свідчить, насамперед, відсутність подібного закону, а також граматичні та фактичні помилки.

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«Так шахраї збирають ваші особисті дані. Тож, повіривши в такі фейки, ви не лише НЕ отримаєте бажаного скасування плати за доставку, але й ризикуєте стати жертвою зламу соцмереж чи викрадення даних банківських карток», — попереджають громадян.

Раніше в компанії «Нафтогаз України» детально розповіли, як правильно «читати» платіжку, окремо зупинившися на кожній позиції, вказаній в документі.

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Фото Pixabay

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