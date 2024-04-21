У Британії почали виробництво одного з найсмертоносніших танків Європи

Збройні сили Великобританії за крок від того, щоб отримати один з найсмертоносніших танків Європи. Виробництво останнього прототипу Challenger 3 завершилося в Телфорді (нагадаємо, Україні британці передавали Challenger 2). Завдяки вдосконаленій броні та нищівній вогневій потужності, танк може похвалитися винятковим набором найсучасніших технологій. Про це повідомила пресслужба міноборони Великої Британії.

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Цей танк стане основою бойового потенціалу британської армії і буде невід'ємним елементом стримування.

Міністр оборони Грант Шаппс відвідав завод, де зустрівся з інженерами, які працювали над досягненням цієї важливої віхи в бронетанковому виробництві Великої Британії. Перший прототип вже демонструє свої можливості на випробуваннях. Всі прототипи будуть випробувані в бойових умовах, щоб підтвердити їхню ефективність і внести доопрацювання, перш ніж ще 140 будуть побудовані та передані британській армії. Challenger 3 стане головним хижаком сучасної війни. Маючи неперевершену вогневу міць, захист і мобільність, він буде готовий домінувати на полі бою.

Танк може розвивати швидкість до 60 км/год і озброєний 120-мм гладкоствольною гарматою з вищою початковою швидкістю польоту кулі і більшою пробивною здатністю, ніж у його попередника, Challenger 2.

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Міністр оборони Грант Шаппс сказав: «У більш небезпечному світі потреба в таких машинах, як Challenger 3, є нагальною, оскільки загрози, що постають перед Великою Британією, змінюються. Цей танк стане основою бойового потенціалу британської армії і буде невід'ємною частиною британської системи стримування».

Як основний бойовий танк армії Challenger 3 залишатиметься на озброєнні щонайменше до 2040 року. Постачання бойової техніки здійснюється за контрактом вартістю 800 мільйонів фунтів стерлінгів.

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