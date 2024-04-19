НАТО працює над тим, щоб надіслати Україні більше систем протиповітряної оборони, заявив Генеральний секретар Єнс Столтенберг і додав, що затримки з наданням такої допомоги шкодять зусиллям Києва протистояти російським атакам.

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«Ми зібрали дані про різні системи протиповітряної оборони, які маємо в НАТО, і зосередилися на системах Patriot. І ми працюємо з союзниками над тим, щоб вони передислокували частину своїх систем в Україну, — сказав він журналістам у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії. — Ми працюємо над можливістю постачання більшої кількості батарей Patriot в Україну. Ми ведемо діалог з деякими конкретними країнами, постачання систем є „критично важливим“, оскільки це найсучасніша оборонна система, на яку може розраховувати Альянс».

Столтенберг сказав, що інші оборонні системи також можуть бути надані Україні, в тому числі зенітно-ракетний комплекс NASAMS.

«Затримки з постачанням засобів протиповітряної оборони означають, що більше російських ракет влучатимуть у свої цілі в Україні. Затримки з постачанням боєприпасів означають, що росія зможе просунутися далі вздовж лінії фронту», — додав він.

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Єнс Столтенберг повідомив, що 19 квітня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, в якому, як очікується, віртуально візьме участь президент України Володимир Зеленський.

«Мене надихає відданість і рішучість союзників по НАТО стати на захист України», — сказав він журналістам і додав, що є обнадійливі ознаки того, що Конгрес США може незабаром розблокувати пакет допомоги для України на суму 60,84 мільярда доларів.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у США переконані, що Україні потрібно відновити свою оборонну промисловість.

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