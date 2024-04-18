Набагато краще за «Тереза-Марія»: Приходько назвала виконавця, який мав би їхати на Євробачення

Популярна українська співачка Анастасія Приходько, з якою надто часто відбуваються дивні пригоди, розкритикувала конкурсну композицію Джері Хейл та Альони Альони на Євробачення 2024, а також і сам дует.

ВІДЕО ДНЯ

Спочатку вона опублікувала в Stories в соціальній мережі анонс офіційного виходу композиції Melovin «Dreamer».

«Яка Тереза! Він мав їхати на „Євробачення“, я за нього вболівала. Він — 100% європейський виконавець, а не те ото. Браво, Melovin, крута робота!», — зазначила артистка.

РЕКЛАМА

27-річного виконавця Анастасія називає істинним європейським артистом та дякує йому за чудову композицію. Окрім того, вона заявила що підтримувала та вболівала за виконавця на національному відборі.

Також артистка показала фрагмент виступу виконавиць на сцені, в якому навіть спеціаліст може помітити, що співачки явно «не попадають в ноти» і не співають дуетом.

РЕКЛАМА

Втім, замінити виконавця на «Євробаченні» вже неможливо. Крім того, будемо сподіватися, що у Швеції дівчата зберуться і покажуть все, на що спроможні.

Також нагадаємо, що нещодавно Анастасія Приходько потрапила в ДТП. А перед тим був інцидент зі смертю її менеджера. Можливо, тому співачка розмірковує, чи не варто їй сходити до церкви.

РЕКЛАМА

Фото instagram.com/prykhodko_official/

95

Читайте нас у Facebook