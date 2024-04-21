Завдяки Меган Маркл бізнес її свекра короля Чарльза III пішов угору

Новий проєкт Меган Маркл, — американський фруктовий сад Rivera Orchard, який стартував 14 березня, мав несподіваний вплив на бізнес короля Чарльза III. Днями 42-річна герцогиня Сассекська розіслала першу продукцію свого нового лайфстайл-бренду, а саме 50 банок джему, друзям і впливовим людям. Щасливчики, серед яких був і відомий дизайнер Трейсі Роббінс, поділилися схвальними відгуками та фото продукту в інтернеті.

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Цей крок, схоже, безпосередньо вплинув на продажі власної лінійки консервації її свекра, короля Чарльза III. Як тільки фотографії продукції Меган з'явилися в соціальних мережах, його власний полуничний джем буквально за пару годин був розпроданий на офіційному сайті Highgrove, пише видання Hello.

Серед інших смаколиків, які продає Чарльз, — мармелад, ревінь та імбир, малина та ожина, а також англійський дамсон (різновид чорносливу). Король ще в 1990-х роках почав продавати продукцію з маєтку Герцогства Корнуолл, а потім з приватних володінь у Хайгроув.

Тим часом джеми Меган — це лише перша ластівка з того, що може з'явитися в її новому проєкті. Одержувачі дебютного продукту зазначили, що як і все, що робить Меган, джем був неймовірно шикарним.

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Кришка банки була накрита шматком гессенської тканини й закріплена бавовняним шнуром. На етикетці був логотип американської компанії Riviera Orchard, а також номер кожної з 50 перших банок, написаний, схоже, герцогинею власноруч.

Близька подруга Меган Маркл Дельфіна Блак'є, дружина гравця в поло Начо Фігераса, поділилася фотографією, на якій вона насолоджується полуничним джемом на білому тості.

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«Полуничний джем робить мене щасливою. І я люблю ваш джем», — написала вона в Instagram.

Поки що Меган не поділилася подробицями щодо бренду, але подача заявки на реєстрацію торгової марки показала ряд продукції, яку вона, можливо, продаватиме. Так, до асортименту бренду увійшли цифрові та друковані кулінарні книги, посуд, зокрема столові набори, сервізи та графини, серветки та скатертини, а також різноманітні харчові продукти — від джемів та желе до спредів і масла.

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Раніше повідомлялося, що Меган і Гаррі остаточно розірвали зв’язки з Великою Британією. Однак Меган боїться, що її діти, принц Арчі та принцеса Лілібет, образяться за це на батьків.

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