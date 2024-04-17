Позбавила спілкування з королівською родиною: Меган Маркл боїться, що діти на неї образяться

Меган Маркл досі розлючена через те, як до неї ставилися, коли вона мешкала в королівській родині, але боїться, що її діти, принц Арчі та принцеса Лілібет, можуть образитися на неї та дорікнути в тому, що вони не у Великій Британії, а також у відсутності відносин зі своїми бабусями, дідусями та двоюрідними братами й сестрами по батьковій лінії, стверджує королівський експерт Том Квінгн, пише mirror.co.uk.

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«З іншого боку, ми завжди маємо пам'ятати цю фразу — „ніколи не кажи ніколи“, тому що вона буде переслідувати вас, коли ви передумаєте, особливо якщо ви публічна особа, як Меган. Друг подружжя — один з небагатьох аристократичних друзів Меган з часів її перебування у Великій Британії — сказав мені, що Меган сумує за деякими аспектами життя у Великій Британії та хвилюється, що її діти будуть звинувачувати її, якщо вони ніколи не побачать своїх кузенів. І відчують, вже дорослими, що вони були позбавлені того, що могло б бути веселим і змістовним існуванням у Великій Британії, якби вони були дійсними членами королівської сім'ї. Мине ще багато часу, перш ніж Меган знову з'явиться у Великобританії. Вона вже публічно заявила, що не повернеться до Сполученого Королівства. А її друзі говорять, що вона все ще розлючена тим, як з нею поводилися під час її перебування в Британії», — каже експерт.

По гарячих слідах цього одкровення Меган представила свою першу пропозицію від нового бренду елітного стилю життя American Riviera Orchard. Герцогиня вперше потішила своїм брендом 14 березня, але до цього часу подробиць було обмаль, тому її шанувальники з нетерпінням чекали на обіцяні товари для дому.

Але очікування закінчилося, оскільки Меган випустила свій перший продукт для американського Riviera Orchard, повідомивши, що вона розіслала 50 банок полуничного джему друзям та інтернет-інфлюенсерам. Одержувачі цих ексклюзивних зразків у соціальних мережах хизуються баночками з етикетками, написаними від руки, прикрашеними емблемою American Riviera Orchard та написом Montecito, а також написом «17 з 50», що натякає на обмежену серію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в мережі обговорюють фото пристрасного поцілунку принца Гаррі та Меган Маркл.

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