Принц Гаррі остаточно розірвав зв’язки з Великою Британією і вперше назвав США своїм домом

Незабаром після того, як у 2020 році Меган Маркл і принц Гаррі залишили Лондон, на одній із благодійних вечерь молодший син Чарльза III заявив: «Великобританія — мій дім та місце, яке я люблю. Це ніколи не зміниться».

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

І, здається, тепер може жалкувати за сказаним. Адже через 4 роки стало відомо, що Гаррі остаточно розірвав усі зв'язки з батьківщиною та відмовився від резиденції у Великій Британії.

Герцог Сасекський у США

РЕКЛАМА

Крім того вперше після переїзду до США він назвав Америку своїм домом, давши зрозуміти, що з його рідною країною його тепер мало що пов'язує.

У документах, опублікованих Реєстраційною палатою, зафіксовано, що місцем його проживання відтепер є Сполучені Штати — раніше там була вказана Велика Британія.

РЕКЛАМА

Опублікований документ

Цілком ймовірно, що на такий крок Гаррі наважився після судових розглядів у боротьбі за забезпечення поліцейської охорони за рахунок платників податків на території Сполученого Королівства. Як відомо, суд принц програв, а потім повідомив, що хоч і вважає країну своїм домом, але змушений покинути її з міркувань особистої безпеки.

РЕКЛАМА

Як це вплине на його стосунки із сім'єю, поки що невідомо. Уточнюється лише, що травнева поїздка Гаррі додому залишається в силі, тож там він зможе особисто обговорити з батьком те, що сталося.

Нагадаємо, що приводом для візиту на Батьківщину для Гаррі має стати його запланований виступ на службі до 10-ї річниці «Ігор Нескорених», якими опікується Гаррі. Служба відбудеться в лондонському соборі Святого Павла 8 травня. При цьому таблоїди пишуть, що Меган Маркл під час поїздки чоловіка з великою вірогідністю залишиться з дітьми у Каліфорнії.



194

Читайте нас у Facebook