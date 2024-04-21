«Наступ ворога вже розпочався»: названо напрямки, де рф атакуватиме найближчим часом

Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії України і ветеран російсько-української війни, вважає, що у ЗСУ є час до 1 червня, бо наступальні дії росіян вже почалися і будуть тільки підсилюватися,

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«Противник буде намагатися тиснути по всій лінії фронту, — каже офіцер. — Якщо сказати про мобілізацію 300 тисяч осіб у рф, то 200 тисяч у них майже готові й можуть бути долучені. Вони намагаються створити дві додаткових армії, як про це казав російський міністр оборони шойгу. Ми всі очікували й очікуємо, що ворожий наступ буде наприкінці травня — на початку червня, але, швидше за все, цей наступ вже розпочався».

Олексій Гетьман також нагадав про те, що росіяни щомісяця мобілізують до 30 тисяч осіб. Це постійно підживлює збройні сили противника.

«Сказати важко, де ворог буде робити найбільш потужні наступальні дії, тому що росіяни ще самі не впевнені, де проводитимуть наступ. Крім того, їм треба розуміти свої сили та засоби, які вони збираються мобілізувати. Коли противник побачить, що може назбирати, тоді армія буде діяти за якимось вже прописаним планом. А де саме будуть більш потужні удари? Швидше за все там, де росіяни вже наступають, — Часів Яр. Також це може бути Харківський напрямок», — розмірковує військовий.

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На його думку, ще можуть бути напрямки і Авдіївки, і Мар'їнки, і спроба атакувати Вугледар, а також Куп'янсько-Лиманський напрямок, особливо Куп'янськ-Вузловий.

«Може бути спроба протиснутися через Часів Яр до Костянтинівки, — пояснює Олексій Гетьман. — Крім того, противник може спробувати біля Роботиного відсунути наші війська від залізниці Волноваха — Токмак — Мелітополь — Джанкой, яку використовує для підживлення свого угруповання „Днєпр“».

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Раніше очільник ГУР Кирило Буданов висловив свою думку щодо наступу росіян і його основних цілей.

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