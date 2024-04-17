Харків останні декілька тижнів переживає один із найскладніших періодів за весь час повномасштабної війни. В інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула розповів, чому окупанти обстрілюють місто та назвав потенційні напрямки, на яких можуть вдарити окупанти.

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«Обстріли продовжуватимуться у тому обсязі в Харкові, в якому вони є. росія не зможе зробити більше, ніж зараз, а знизити тиск на Харків не захоче. Загалом все залежатиме від успіхів Російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода росії на російський території. Наскільки мені відомо, на півночі Харківської області вже мало хто проживає. Втім, евакуація звідти дійсно може свідчити про те, що росія готує ще одну спробу атаки на Харків. У експертному середовищі є різні думки щодо того, чи вдасться росіянам її здійснити. Серед західних фахівців існує думка, що Харків може бути одним із ймовірних напрямків наступу. Але для того, щоб впевнено про це стверджувати, треба мати інформацію про перекидання в напрямку Харкова певної кількості військ. Для цього росіяни повинні створити ударне угруповання не менше 100 тисяч військових, і поки що такого угруповання там не створюється. На це потрібен час».

Сприятлива для проведення мобілізації ситуація може виникнути після великого патріотичного накалу, який зазвичай у росіян відбувається на 9 травня, додає експерт.

«Де плануватиметься наступ? Є декілька варіантів, все залежить від того, яку кількість людей вдасться мобілізувати. Умовно кажучи, наступальні дії можливі в напрямку Харкова, Києва (з півдня Білорусі), Житомира, Коростеня та Крижополя. Також ймовірним напрямком може стати і Придністров'я, яке було позначено на знаменитій карті Буданова, яку він оприлюднив у листопаді 2021 року. Під час повномасштабної війни цей напрямок задіяний не був. Тому можемо зробити наступний розрахунок: військкомати після затятого святкування 9 травня почнуть розсилати повістки і витратять на це приблизно 3 дні, умовно кажучи, до 12−14 травня. Після цього тиждень піде на мобілізацію, і ще тиждень — на швидке перекидання військ. За підсумком наприкінці травня росіяни вже можуть бути готові до наступальних дій. Чи провела росія мобілізацію і чи готова до наступу, буде зрозуміло в середині травня. Підготовка буде помітна».

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