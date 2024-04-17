«Можуть створити серйозні труднощі для ЗСУ на півдні»: експерт назвав напрямки літнього наступу окупантів

Російська армія може наступати влітку на двох напрямках — Костянтинівку — Краматорськ та на Покровськ. А захоплення міста Часів Яр Донецької області ворог вважає відправною точкою для руху на Костянтинівку та Краматорськ. Таку думку висловив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі FREEДОМ.

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«Потім вони збираються продовжувати активні бойові дії саме проти напряму Костянтинівка — Краматорськ, бо це комунікація, яка дозволяє забезпечувати наші війська. І удар у фланг цієї комунікації, руйнування рокадного напрямку може створити серйозні оперативні труднощі для наших військ, що обороняються на півдні», — коментує Грабський.

Він додав, що подальший прорив на захід від Авдіївки у напрямку Покровська має завдання створити нависання вже над Вугледарським виступом, який для України критично важливий. А завдання противника цілком зрозумілі.

«Він загалом уже реструктуризував свої зусилля саме на виконання цих завдань. Наскільки вони будуть ефективними, час покаже. І покажуть темпи забезпечення та насичення нас відповідною кількістю озброєння, бойової техніки та, безумовно, особовим складом. Йдеться про мобілізацію, йдеться про заміну та ротацію наших підрозділів, які ведуть бойові дії. Про поповнення людських втрат, яких Україна зазнає, та утримання позицій, які ми займаємо сьогодні», — додав Грабський.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель поблизу Часового Яру легендарного командира з Тернополя.

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