У той час, коли Палата представників наближається до фінального голосування щодо додаткової військової допомоги Україні, очільник ГУР Кирило Буданов надіслав чітке, категоричне послання Сполученим Штатам: «Ви повинні продовжувати допомагати нам, і ви повинні, нарешті, надати допомогу, якої ми потребуємо. Разом ми здобудемо спільну перемогу», пише Washington Post.

ВІДЕО ДНЯ

Військовий прогнозує, що росія розпочне великий наступ, починаючи з червня, щоб спробувати захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Потім росіяни зосередяться на листопадових виборах у США та їхніх наслідках.

«До інавгурації вашого президента вони намагатимуться отримати якомога більше територій Донеччини та Луганщини», можливо, сподіваючись, що переобраний президент Дональд Трамп зможе ратифікувати їхні здобутки.

Щоб протистояти росіянам, Кирило Буданов планує більше транскордонних атак «російських добровольців», які діють всередині росії за підтримки його служби, а також більше атак за допомогою безпілотників.

РЕКЛАМА

«Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість … критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти. Мета полягає в тому, щоб показати, що президент путін не може захистити населення від проникнення війни в росію. Коли ви сидите, скажімо, в Санкт-Петербурзі, і бачите війну тільки по телевізору, ви завжди будете підтримувати. … Але люди починають нервувати, коли якийсь об'єкт атакують біля їхнього будинку».

Коли журналіст видання запитав, чи продовжаться українські атаки на території росії, глава ГУР заявив, що сподівається на це. Також його попросили прокоментувати чутки про те, що деякі з бійців ГУР воюють в Африці проти найманців «Вагнера».

РЕКЛАМА

«Ми проводимо такі операції, спрямовані на зменшення російського військового потенціалу, скрізь, де це можливо, — сказав він. — Чому Африка має бути винятком?«

На думку Буданова, путін став жертвою власної пропаганди.

РЕКЛАМА

«Вони перегріли своє суспільство… кажучи, що вони наймогутніші і найсильніші у світі, і він сам почав у це вірити. Але виявилося, що їхня армія не така потужна, як вони думали. путін зробив стратегічну помилку, розпочавши війну. Але росіяни швидко оговтуються, і це факт, який ви повинні мати на увазі. Вони довели це десятки разів. Ми не повинні недооцінювати цю характеристику».

Щодо фіналу війни, то вона, додав керівник ГУР, то вона триватиме доти, доки цей режим залишається в росії.

«При наступному режимі це може змінитися чи ні, але буде вікно можливостей».

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з політологом Михайлом Саввою: «Російська влада вже не контролює процеси, які сама запустила».

12

Читайте нас у Facebook