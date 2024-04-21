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Без зайвої скромності: SLAVIA постала у сексуальних образах у кліпі на подаровану другом пісню (відео)

17:34 21 квітня 2024
SLAVIA

Співачка SLAVIA, яка раніше привітала Дзідзьо з днем народження, опублікувала кліп до пісні «Білий танець». У новому відеокліпі артистка кидає виклик самій собі, намагаючись позбутися зайвої скромності, яка за словами Славії завжди їй заважала.

Відвертими образами артистка наче натякає на те, що стала сміливішою, і більше не посоромиться запросити хлопця на білий танець.

«Пісню „Білий танець“ я отримала в подарунок. Сама пишу слова та музику, працюю над аранжуванням, а тут мені зовсім несподівано подарували пісню. Мій давній друг з Америки створював її для іншого виконавця. А коли все було готово, він зрозумів, що трек більше підходить для мене. Сказав колегам: „Ця пісня для Славії. Це її тема, все наче про неї і її життя“. Проте я довго не могла розпочати роботу над цією піснею. Знаю, що завжди потрібен час, щоб прожити твір, повністю сприйняти його», — розповіла співачка.

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Шанувальники артистки активно обговорюють кліп. Не всім з них він сподобався.

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Як писали «ФАКТИ», раніше SLAVIA захопила образом німфетки у музеї Хемінгуея.

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