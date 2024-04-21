Зверніть увагу на ці рослини: як боротися з зараженням кімнатними мухами

Кімнатні мухи зустрічаються майже скрізь, де живуть люди. Вони відкладають яйця на фекаліях тварин, смітті та в напівзогнилих органічних матеріалах. Зараження кімнатними мухами небезпечне, оскільки вони можуть поширювати хвороби. Існує багато простих способів запобігти проблемі або позбутися надокучливих комах, якщо вони вже з'явилися, пише видання Healthline.

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Позбутися кімнатних мух можна, а часто навіть бажано, природним шляхом, без пестицидів. Щоб комахи трималися якомога далі від вашого будинку, можна висадити у саду та на вулиці певні рослини. Наприклад, мух відлякують базилік, чорнобривці, лаванда, лаврове листя, котяча м'ята.

Суміш оцту і господарського мила також може допомогти вам відловити мух та плодових мушок. Щоб скористатися цим методом, змішайте невелику кількість яблучного оцту і кілька крапель мила для посуду у високій склянці. Накрийте склянку поліетиленовою плівкою, закріпіть її гумкою і проткніть невеликі отвори у верхній частині. Мух приваблюватиме оцет у склянці, і вони влітатимуть крізь отвори. Однак липке мило для посуду не дозволить їм вибратися з цієї пастки.

Каєнський перець теж допомагає позбутись кімнатних мух. Змішайте його з водою і розпиліть по всьому будинку, щоб відлякати непроханих гостей.

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Ви також можете використовувати їжу або напої, які приваблюють цих комах (цукор, мед або патока, вино, фрукти, м'ясо), щоб заманити їх у пастки.

Однак найкращий спосіб впоратися із зараженням кімнатними мухами — це попередити їх появу. Переконайтеся, що в приміщенні немає місць для відкладання яєць, і приберіть речі, які можуть приваблювати мух. Переконайтеся, що ваші вікна, двері та вентиляційні отвори герметично закриті, не мають дірок та інших пошкоджень.

Використовуйте відро для сміття з кришкою, що щільно закривається, і виймайте мішок, як тільки він наповниться. Зберігайте продукти належним чином у герметичних контейнерах. Не залишайте брудний посуд або склянки на столі.

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Крім того, не залишайте скошену траву або листя перегнивати біля будинку. Вимикайте зовнішнє освітлення на ніч, коли це можливо, бо мух приваблює світло. Не використовуйте щурячу отруту для знищення гризунів, тому що трупи можуть приваблювати мух. Одразу ж прибирайте фекалії домашніх тварин.

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