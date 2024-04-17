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Викличе алергію та приверне кліщів: чому садівники не рекомендують садити біля будинку популярну серед дачників рослину

11:59 17 квітня 2024
Папороть

Досвідчені городники та квіткарі знають, що певні рослини у жодному разі не можна саджати поручь. Наприклад, троянди можуть швидко загинути, якщо поруч є великі хвойні чи берези. Також не варто висаджувати поруч папороть, яка любить тінь і вогкість, а квітка — ні.

До речі, папороть, яка потребує мінімального догляду та швидко розростається, може не лише прикрасити ділянку, а й нашкодили дачникам, пишуть «Новини.LIVE». Зокрема, її не варто висаджувати біля будинку, бо потужне та розгалужене коріння може проникнути у фундамент, руйнуючи його. Через це ж можуть гинути і рослини, що посаджені поруч.

А ще рослина випаровує багато вологи — це може призвести до виникнення гниття та цвілі. До речі, остання викликає алегрію. Також папороть приваблює деяких шкідливих комах, насамперед, кліщів. А от мух, тарганів та клопів вона відлякує.

Якщо ви вирішили її посадити на ділянці, то для папороті краще вибрати віддалений куток саду. Або, наприклад, недалеко від стежок.

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Про те, що можна у квітні на дачі висаджувати у відкритий грунт, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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