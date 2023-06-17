Комарі та мухи оминатимуть вашу оселю: як захиститися від надокучливих комах натуральними способами

Мухи та комарі — це шкідливі комахи, присутність яких у будинку чи квартирі може доставити безліч проблем. Тому з ними потрібно ефективно боротися, як тільки починається «їхній сезон».

На щастя, небажаних «гостей» можна відлякати без хімікатів за допомогою ефективних та натуральних трюків, які працюють, пише спеціалізований портал.



Всі потрібні продукти кожна господиня знайде на своїй кухні.

Гвоздика. Комахи, що літають, ненавидять запах гвоздики. Щоб скористатися її репелентними властивостями, просто помістіть миску, наповнену сушеною гвоздикою, в місця, які часто відвідують мухи.

Можна також сушеною гвоздикою «прикрасити» розрізаний лимон.

Запах яблучного оцту приваблює мух та комарів. Змішайте в мисці 3 столові ложки яблучного оцту і кілька крапель рідкого мила. Комах привабить аромат, і вони потраплять у цю в’язку рідку пастку.

Крім того, позбутися мух і комарів можна за допомогою рослин.

Календула — ця помаранчева однорічна квітка, яку легко вирощувати, має репелентні властивості. Її інтенсивний запах неприємний для мух та комарів.

Розмарин — ще одна рослина, що відлякує мух і комарів. Своїм камфорно-деревним, але різким запахом він здатний відлякати цих комах.

Запашна герань також є популярним засобом від комарів та мух. Її натуральний лимонний смак нагадує лимонну траву. Так само її запах здатний відлякувати комах і паразитів.

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