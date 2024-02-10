Позбавляємося від шкідників на кухні: як відвадити харчову міль від сипучих продуктів

Кожна господиня вважає міль та інших шкідників вкрай небажаними «гостями» в квартирі і намагається рішуче вести з ними боротьбу.

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Особливої шкоди може завдати харчова міль, що псує сипучі продукти. Втім, і в цьому разі не варто впадати у відчай — існує кілька простих і ефективних способів запобігти її появі та відпровадити з кухні раз і назавжди, вважають зарубіжні експерти.

Як позбавитися харчової молі на кухні?

Позбутися харчової молі складно, адже вона робить кладки яєць практично в будь-яких продуктах, борошно, крупи, какао, цукор, сухофрукти, горіхи, цільне зерно, сухарі, хліб.



Запобігти розмноженню молі в продуктах, якщо вона туди потрапила, практично неможливо і перебратися вона може у всі негерметично закриті продукти, що стоять поруч.

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Головне у боротьбі з харчовою міллю — комплексний підхід і діяти треба одразу у всіх напрямках:

1. позбутися продуктів, у яких моль зробила кладки яєць;

2. уважно оглянути шафи, стелі, стики стін та меблів щодо знаходження там лялечок молі;

3. позбутися дорослих особин молі.

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Личинки та яйця молі у борошні та продуктах — що робити?

1. Перебрати продукти та викинути все, де є ознаки появи молі чи личинок. Для їжі вони непридатні. Уважно переглянути продукти поруч з ними. Велика ймовірність, що їх також треба буде викинути.

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Якщо шкода викидати одразу все, то продукти можна спробувати виставити до «карантину». Помістити в герметичний посуд та почекати 1−2 тижні.

Але пам'ятайте, що краще позбавитися всіх продуктів, де міль могла зробити кладки яєць.

2. Провести генеральне прибирання у шафах: обробити всі ємності, в яких зберігалися продукти, промити всі шафи мильним розчином з додаванням харчового оцту або розчином із камфорним спиртом (співвідношення спирту та води 1 до 1).

Лялечки молі — як знайти і що з ними робити?

Гусенички молі заляльковуються як у самих продуктах, так і кріпляться до панелей шаф, кутів у шафах, стінах, стелі кухні та інших нерівних поверхонь. Уважно огляньте всю кухню в пошуках личинок, що залялькували, і приберіть їх. Таку перевірку доведеться провести кілька разів.

Доросла міль — що робити?

Відловлювати комах, що залітають в кухню, «прогнати» з шаф, ізолювати від неї нові продукти.

Чого боїться міль?

Запашні трави: міль відганяють лаванда, м'ята, розмарин, герань та деякі інші. Тому у кожну шафку слід покласти або повісити саші з будь-якої з цих трав. Приємний для людини запах допоможе позбутися дорослої молі, а отже, в нових продуктах не буде нових кладок яєць.

Часник. Зубчик часнику очистити, нарізати скибочками, покласти на блюдечка і поставити в шафи. Шкідник швидко покине насиджене місце, не перенісши різкого запаху. Перевага часнику в тому, що його навіть можна укладати прямо в борошно та крупи. Часниковий запах бакалеї не передасться, а ось моль допоможе прогнати або запобігти зараженню.

Апельсинові скориночки. Різкий аромат цитрусу відлякає харчову міль від шаф та ємностей із сипучими продуктами на кухні. Кірочки потрібно періодично змінювати, адже з часом вони перестають виділяти сильний аромат.

Лісова трава. Збори з пижми або полину, просушені і складені в мішечки, допоможуть вивести з кухні не тільки міль, а й клопів із мухами. Букетики із трав потрібно розкласти по шафах.

Лавровий лист — рослина, що також належить до ефірів і має різкий запах.

Камфора. Різкий запах ефірної олії або навіть камфорного спирту (який продається в аптеках) надовго виводить харчову міль з вашої кухні. Камфорою також можна просочити ватяні диски та укласти їх у шафи. У міру вивітрювання аромату ефіру ватяні диски слід змінювати.

Грецькі горіхи. Ще од ин дієвий засіб проти харчової молі — це свіже листя волоського горіха. Листя розкладають по кухні та в шафах, де зберігаються крупи. Для ефективної боротьби необхідно періодично міняти листочки горіха, що підв'яли, на нові, свіжозірвані.

Профілактика появи харчової молі

При покупці бакалії ретельно перевіряйте кожен продукт.

Використовуйте для зберігання скляний або металевий герметичний посуд.

Частіше провітрюйте приміщення, свіже повітря — ворог харчової молі.

Зберігайте у кожній банці з крупою часточку часнику. Смак крупи від цього не зміниться, а міль цей запах не переносить;

Зберігайте продукти у холодильнику. При низькій температурі (нижче 10−13 градусів) личинки гинуть, і міль не розмножується, але трупи комах (якщо вони там були) залишаться у крупі.

Своїм досвідом зберігання сипучих продуктів на кухні поділилися фуд-блогери.

Можна зберігати їх в пакетах.

Також підійдуть різного виду коробки і пляшки.

Деякі господині радять крупи та сипучі продукти добре просмажити — після чого вони будуть надійно зберігатися не менше десяти років.

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