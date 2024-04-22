Конгрес США ухвалив довгоочікуване рішення про відновлення військової допомоги Києву. Воно зіграє важливу роль у балансі сил на фронті. Про це у своєму блозі в Telegram написав Олександр Кушнер, головний редактор видання Newsader і військовий оглядач.

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«За моїми оцінками, у путіна ще є максимум місяць для спроб використати вікно на фронті. Далі — у міру посилення пакетів допомоги для ЗСУ і в міру надходження все нових F-16 — це вікно надовго, якщо не назавжди, закриється».

Надзвичайне виснаження російських військ поки що вдається конвертувати в мікро-досягнення на фронті, додає військовий оглядач.

«Але далі кремль очікує ще більше виснаження вже без просування».

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Раніше про найближчі плани ворога, його наступальний потенціал та інші теми «ФАКТАМ» розповів відомий військовий аналітик, полковник запасу Петро Черник.

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