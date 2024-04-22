«Можу сказати тільки особисто»: Позитив висловився про нову провокаційну пісню Насті Каменських

Популярний артист Позитив (Олексій Завгородній), який нещодавно потрапив до лікарні, висловився про нову провокаційну роботу Насті Каменських «Молоко». Відверте вбрання та пікантні сцени в анонсованому кліпі вже викликали бурхливу реакцію в мережі.

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Позитив вважає такі музичні експерименти колеги для підкорення міжнародного ринку недоречними. Проте зазначає, що це не критика, а особиста думка.

«Можу сказати тільки особисто. І це навіть не критика. Не думаю, що це правильно. Не вважаю, що це зараз на часі. Але це виключно моя думка», — сказав Позитив у програмі «Муз_Тренд».

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Нагадаємо, Настя Каменських ще до початку повномасштабного вторгнення випустила кілька пісень та активно намагалася завоювати латиноамериканську аудиторію. Зараз вона випустила трек «Молоко» іспанською та підігріває інтерес до виходу кліпу. У відповідь на критику співачка вступила в діалог з хейтерами.

Як повідомляють ЗМІ, наразі разом з Потапом Настя перебуває в Колумбії.

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Фото: instagram.com/positiff, instagram.com/kamenskux

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