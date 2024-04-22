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«Можу сказати тільки особисто»: Позитив висловився про нову провокаційну пісню Насті Каменських

11:43 22 квітня 2024
Позитив (Олексій Завгородній)

Популярний артист Позитив (Олексій Завгородній), який нещодавно потрапив до лікарні, висловився про нову провокаційну роботу Насті Каменських «Молоко». Відверте вбрання та пікантні сцени в анонсованому кліпі вже викликали бурхливу реакцію в мережі.

Позитив вважає такі музичні експерименти колеги для підкорення міжнародного ринку недоречними. Проте зазначає, що це не критика, а особиста думка.

«Можу сказати тільки особисто. І це навіть не критика. Не думаю, що це правильно. Не вважаю, що це зараз на часі. Але це виключно моя думка», — сказав Позитив у програмі «Муз_Тренд».

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Нагадаємо, Настя Каменських ще до початку повномасштабного вторгнення випустила кілька пісень та активно намагалася завоювати латиноамериканську аудиторію. Зараз вона випустила трек «Молоко» іспанською та підігріває інтерес до виходу кліпу. У відповідь на критику співачка вступила в діалог з хейтерами.

Як повідомляють ЗМІ, наразі разом з Потапом Настя перебуває в Колумбії.

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Фото: instagram.com/positiff, instagram.com/kamenskux

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