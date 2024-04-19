Відомий український співак потрапив до лікарні

Популярний музикант, колишній підопічний Потапа Позитив (Олексій Завгородній), який нещодавно розповів про свою дівчину, опинився в лікарні. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши фото, де він лежить під крапельницею. У цій ситуації він пожартував, що до такого стану його довела «зрада» Наді Дорофєєвої, яка випустила нову пісню з блогером Мішою Лебігою.

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«Потрапив до лікарні після того, як почув пісню Наді Дорофєєвої з іншим. Але пісня сподобалася!», — написав Олексій.

Що з ним сталося насправді, артист не повідомляє. Проте запевнив прихильників, що з ним усе добре та опублікував фото зі студії. Скоро обіцяє випустити нову пісню.

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«Зі мною все добре! Музика, вітаміни й квіти від Наді Дорофєєвої зцілюють», — пише Позитив.

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Раніше в одному з інтервю він зізнався, що не хотів закриття проєкту «Время и Стекло».

Нагадаємо, днями співачка Надя Дорофєєва і блогер Міша Лебіга випустили кліп «А я все плакала», завдяки якому зібрали понад 6 млн гривень.

Фото: instagram.com/positiff

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